Μεξικό: Εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης έχει στηθεί για τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.

Δέκα εργαζόμενοι παρέμεναν παγιδευμένοι χθες Τετάρτη σε στοά ορυχείου άνθρακα μετά την κατάρρευση μέρους της στο βορειοανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές, που έστειλαν σωστικά συνεργεία στην περιοχή.

«Τρεις ανθρακωρύχοι ήδη διασώθηκαν» και «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε το υπουργείο Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, κατά το οποίο άλλοι δέκα βρίσκονται ακόμη παγιδευμένοι στο εσωτερικό του ορυχείου.

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είχε κάνει αρχικά λόγο για εννέα παγιδευμένους μετά την κατάρρευση και την πλημμύρα που σημειώθηκε σε στοά του ορυχείου χθες το μεσημέρι.

«Ελπίζουμε πως θα τους βρούμε ασφαλείς», τόνισε ο κ. Λόπες Ομπραδόρ μέσω Twitter, αναφερόμενος στην άφιξη σωστικών συνεργείων.

«Η κυβέρνηση κινητοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για να διεξαχθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», διαβεβαίωσε το υπουργείο Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη.

Το ατύχημα έγινε 1.130 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, στον δήμο Σαμπίνας, στην πολιτεία Κοαουίλα, στην περιοχή όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα κοιτάσματα άνθρακα του Μεξικού.

Μέλη οικογενειών των εργαζομένων έσπευσαν στην εγκατάσταση και ζήταγαν απεγνωσμένα νέα για τους δικούς τους. «Έχω δυο γιους (σ.σ.: που εργάζονται στο ορυχείο)», είπε μητέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio. Ο ένας από τους δύο μπόρεσε να βγει από τη στοά, πρόσθεσε κλαίγοντας.

Το ανθρακωρυχείο άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο και ως χθες δεν είχε ποτέ αναφερθεί κάποια ανωμαλία, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Τον Ιούνιο του 2021, επτά ανθρακωρύχοι χάθηκαν σε δυστύχημα υπό παρόμοιες συνθήκες στην ίδια πολιτεία.

Το χειρότερο δυστύχημα του είδους στην περιοχή έγινε το 2006, όταν σε έκρηξη αερίου μέσα σε ορυχείο έχασαν τη ζωή τους 65 εργαζόμενοι.

