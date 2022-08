Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Τορό και επίσημα στους “πράσινους”

Στην οικογένεια των πρασίνων για τα επόμενα τρία χρόνια ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Ακόμη μία μεταγραφή, ολοκλήρωσε σήμερα (04/08) η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πρόκειται για τον 23χρονο Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό, Ζόνας Τορό, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο νεαρός άσος, αποκτήθηκε από την Σάο Πάολο, που διατήρησε ένα ποσοστό 25% σε περίπτωση μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Ο Τορό, θα περάσει για λίγες ημέρες από το «μικροσκόπιο» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος και θα αποφασίσει αν θα παραμείνει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού ή θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα της Super League για την επόμενη σεζόν.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζόνας Τορό. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τριών ετών.

Ο Ζόνας Γκάμπριελ ντα Σίλβα Νούνες, γνωστότερος ως Τορό, γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1999 στην πόλη Μπελέμ ντε Σάο Φρανσίσκο της Βραζιλίας. Άρχισε την καριέρα του στην Πριμαβέρα, απ’ όπου τον Ιανουάριο του 2018 πήγε ως δανεικός στη Σάο Πάολο, αρχικά παίζοντας με τη Β’ ομάδα. Τον Αύγουστο του 2018 πήρε μεταγραφή ως ελεύθερος για τη Σάο Πάολο με την οποία αγωνίστηκε για δύο σεζόν στη μεγάλη κατηγορία πραγματοποιώντας 30 συμμετοχές (σκόραρε και 4 γκολ).

Τον Μάρτιο του 2021 παραχωρήθηκε με τετράμηνο δανεισμό στη Σπορτ Ρεσίφε και το καλοκαίρι του ίδιου έτους δόθηκε εκ νέου ως δανεικός στην Ατλέτικο Γκοϊανιένσε, όπου παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 προτού επιστρέψει και πάλι στη Σάο Πάολο με την οποία μετρά και οκτώ παρουσίες σε διεθνείς διοργανώσεις (4 στο Κόπα Λιμπερταδόρες και 4 στο Κόπα Σουδαμερικάνα). Παράλληλα, έχει αγωνιστεί οχτώ φορές με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας κάτω των 20 ετών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με αυτή τη συμφωνία. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι άνθρωποι της ομάδας και ο σύλλογος συνολικά. Θέλω να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις και να κατακτήσει τίτλους» δήλωσε ο Ζόνας Τορό λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Καλωσορίζουμε τον Ζόνας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!

