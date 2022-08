Παράξενα

Έπιασε βλαχοσφυρίδα 40 κιλών - η απίστευτη ψαριά (εικόνες)

Τι ανέφερε ο ίδιος για την "τυχερή" ψαριά του.

Μία απίστευτη ψαριά, έπιασε ένας Χανιώτης ψαράς. Ο λόγος για μια τεράστια βλαχοσφυρίδα με βάρος πάνω από 40 κιλά.

Ο Γιώργος Καζούλης, έχει ως χόμπι το ψάρεμα και όπως φαίνεται στο προφίλ που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά τα χρόνια που βουτάει στη θάλασσα έχει βγάλει στον αφρό μεγάλες ποικιλίες ψαριών.

Το ψάρι αλιεύτηκε σε βάθος 180μ. με την τεχνική του jigging, ανάμεσα απο την Γραμβούσα και τα Αντικύθηρα.

Πρόκειται για το είδος epinephelus caninus (βλαχοσφυρίδα) της οικογένειας του ροφού.

Ζει σε μεγάλα βάθη και φτάνει σε αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος από το ροφό και τη Σφυρίδα.

Ο περήφανος για την ψαριά του αλιέας, μοιράστηκε τη φωτογραφία με την γιγάντια βλαχοσφυρίδα και ανέφερε στη λεζάντα που τη συνόδευε:

"Σίγουρα από τις πιο ωραίες μάχες που έχω ζήσει μέχρι σήμερα!

Λίγα λόγια για την ιστορία: Πρωινό Κυριακής 4:00 π.μ. ξεκινάμε από το σπίτι για να φτάσουμε στο μακρινό προορισμό μας στις 7:00 περίπου.

Νωρίς το πρωί, πολύ υγρασία, λες και ένα σύννεφο έχει κολλήσει 10μ πάνω από τη θάλασσα. Συνθήκες στις οποίες τα ψάρια είναι συνήθως κρυμμένα και νωχελικά.

Αποφασίζουμε να επιστρέψουμε σε πιο κοντινά σημεία μίας και η πρόγνωση καιρού είχε πέσει έξω.

Πάμε λοιπόν σ’ ένα γνώριμο σημείο όπου 3 φορές στο παρελθόν έχω χάσει τέτοιο ψάρι, πρώτη φορά πριν 5 χρόνια. Ένας τόνος μου σπάει τη μπίλια της μανιβέλας στο “βαρύ” μου σετάκι και έτσι μένω χωρίς “χοντρά” εργαλεία.

Το Shout είναι το πιο αξιόπιστο που μου μένει να χρησιμοποιήσω, με στόχο κάποιο φαγκρί στην περιοχή. Ένα απότομο ρούφηγμα και χάνω το δόλωμα περίπου ένα μέτρο. Σκέφτομαι ότι είναι βλάχος, ενώ όμως του παίρνω 15μ και το κρατάω όσο μπορώ κόβει το παράμαλλο στα δόντια του.

Λέω με τέτοια εργαλεία είναι μάταιο να ξαναπροσπαθήσουμε και ρίχνουμε 50μ + πιο δίπλα να δοκιμάσουμε πάλι για φαγκριά.

Ακριβώς το ίδιο χτύπημα και τραβάω πάλι όσο πιο γρήγορα γίνεται δίνοντας όλη την παραβολή του καλαμιού. Λέω ίσως έχω μια πιθανότητα άμα το ψάρι δεν είναι πολύ μεγάλο να το πάρω.

Ακολουθεί μάχη 20 λεπτά. Μόλις φάνηκε στην επιφάνεια πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου.

Το ψάρι ήταν από τα μεγαλύτερα που έχω πιάσει. Όμως ο τρόπος με είχε αφήσει άφωνο! Pe 1,5 και 0,43 έλεγα συνέχεια!

Το ψάρι είχε και το προηγούμενο δόλωμα μέσα στο στόμα του. Ίσως βοήθησε λίγο και η εμπειρία με ψάρια του είδους, αλλά πραγματικά η δύναμη που έχουν αυτά τα εργαλεία είναι απίστευτη!"

