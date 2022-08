Κόσμος

Ερντογάν: Η Τουρκία αναδεικνύεται σε μνημείο σταθερότητας στην περιοχή

Στο Μαυσωλείο Ατατούρκ ο Τούρκος Πρόεδρος. Τι έγραψε στο ειδικό βιβλίο πριν την συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.



«Η Τουρκία αναδεικνύεται ως μνημείο σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην περιοχή», έγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο ειδικό βιβλίο στο Μαυσωλείο Ατατούρκ το οποίο επισκέφθηκε πριν από την συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου σήμερα το οποίο αποφασίζει για τις προαγωγές στον στρατό.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στο ειδικό βιβλίο, ο Τούρκος Πρόεδρος έγραψε: «Αγαπητέ Ατατούρκ, είμαστε ενώπιον σας με την ευκαιρία της συνεδρίασης του 2022 ως μέλη της Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (YAS). Η Δημοκρατία της Τουρκίας, την οποία μας εμπιστευτήκατε, συνεχίζει να αναδεικνύεται ως μνημείο σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην περιοχή της σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο ηρωικός στρατός μας εμπνέει εμπιστοσύνη στο έθνος μας. Οι επιτυχίες από τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας έως τις διασυνοριακές επιχειρήσεις αποδεικνύουν ξεκάθαρα τις ικανότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεών μας. Είθε η ψυχή σας να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο το οποίο προεδρεύει ο Ταγίπ Ερντογάν συμμετέχουν επίσης ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Νουρετίν Νεμπατί, ο Υπουργός Παιδείας Μαχμούτ Οζέρ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Διοικητής χερσαίων δυνάμεων στρατηγός Μούσα Αβσεβέρ, ο διοικητής ναυτικών δυνάμεων ναύαρχος Αντνάν Οζμπάλ και διοικητής Πολεμικής Αεροπορίας στρατηγός Κιουτσιουκακγιού.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αναμένεται να παραταθεί η θητεία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατηγού Γιασάρ Γκιουλέρ, έπειτα από την νέα ρύθμιση που έγινε για τη θητεία του Αρχηγού με την οποία παρατείνεται το όριο ηλικίας του έως το 72ο έτους με έγκριση του Προέδρου.

Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν επίσης οι καταστάσεις του Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων, ναύαρχου Αντνάν Οζμπάλ και του Διοικητή των Πολεμικών Αεροποριών, στρατηγού Χασάν Κιουτσιούκακγιουζ, των οποίων η θητεία παρατάθηκε κατά 1 έτος πέρυσι.

Στη συνάντηση θα αξιολογηθεί και το καθεστώς προαγωγής ορισμένων αντιστρατήγων. 7 αντιστράτηγοι περιμένουν την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό. Προβλέπεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε μία ημέρα. Ο εκπρόσωπος τις τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν θα ανακοινώσει τις αποφάσεις.





