Πολιτική

Οικονόμου: Στην ΔΕΘ οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για νέα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπ για την φετινή πορεία του ελληνικού τουρισμού και τα μέχρι στιγμής έσοδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



«Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι δουλεύει με σχέδιο για κάθε παραγωγικό τομέα της ελληνική οικονομίας. Φέτος αυτή η επαγγελματική δουλειά φαίνεται ιδιαίτερα και στο κομμάτι του Τουρισμού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα έσοδα από τον Τουρισμό δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να στηρίξει περισσότερο την κοινωνία που χειμάζεται από την ενεργειακή και από τις υπόλοιπες κρίσεις και να έχουμε επίσης τις πολύτιμες εφεδρείες που χρειαζόμαστε ενόψει του χειμώνα που έρχεται. Παράλληλα τα έσοδα από τον Τουρισμό περνούν άμεσα στην καθημερινή οικονομία και ενισχύουν απευθείας το εισόδημα των πολιτών», πρόσθεσε.

Αναλυτικά είπε ότι η τουριστική κίνηση στη χώρα μας φέτος καταγράφει ισχυρή δυναμική καθώς οι τουριστικές ροές ξεπερνούν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις. «Οι αφίξεις από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν τον Ιούνιο σε 3.481.000 καταγράφοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το περσινό ποσοστό, ήταν περίπου 1.980.000 οι αφίξεις ενώ οριακά αυξημένες είναι συγκριτικά και με τον Ιούνιο το 2019 όταν είχαμε 3.478.000 αφίξεις περίπου».

Ανέφερε ακόμη ως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πάνω από 15.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά την Ακρόπολη ενώ αυτή την εβδομάδα εκτιμάται ότι οι επισκέπτες στην Αθήνα ξεπέρασαν το 1 εκατ. «Σε υψηλά επίπεδα κινείται επίσης ο τουρισμός και σε άλλες περιοχές της χώρας, στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία καθώς η αντικατάσταση των Ρώσων και των Ουκρανών ταξιδιωτών από επισκέπτες βαλκανικών χωρών μπόρεσε να ισοσκελίσει τις απώλειες που είχαμε από τους τουρίστες αυτούς», είπε.

Υπογράμμισε ότι μεγάλη αύξηση αφίξεων που φθάνει το 280% παρατηρείται και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς συμμετέχει πλέον στο κομμάτι αυτό και η κρουαζιέρα. «Στόχος τώρα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και η προσέλκυση τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, βορειοευρωπαίων συνταξιούχων», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται και στο εσωτερικό κι έχουν κυρίως σκοπό να βοηθήσουν εκείνους τους συμπολίτες μας που πλήττονται από τις επάλληλες κρίσεις και δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους. Σκοπός είναι να κάνουν και αυτοί κάποιες μέρες διακοπές δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πρόσθεσε. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του πρώην ΟΑΕΔ με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ και τρέχει από την 1η Αυγούστου για περιοχές με ειδική μέριμνα για περιοχές όπως η βόρεια Εύβοια αλλά και σε εκείνο που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Εξήγησε επίσης ότι ιδιαίτερα διευρυμένο είναι φέτος και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την παροχή άυλης ψηφιακής κάρτας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ακολούθως μία ενημέρωση για τις πυρκαγιές επισημαίνοντας ότι την τελευταία εβδομάδα το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε 756 αστικές πυρκαγιές, 472 παροχές βοήθειας και 297 δασικές πυρκαγιές ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 δασικές πυρκαγιές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μετά από σχετική ερώτηση σημείωσε ότι με το νέο τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειες οι πολίτες θα δουν μειωμένες αυξήσεις κατά 90% έως 100%, ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το 3ο μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης στην Ευρώπη, ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι καταβολές για το fuel pass 2 και πως οτιδήποτε πετυχαίνουμε στην Aνάπτυξη αξιοποιείται για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια και για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.

«Στη ΔΕΘ αφού μετρήσουμε σωστά, ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες, καταλήξουμε στις δυνατότητες, ο πρωθυπουργός πολύ συγκεκριμένα και με μεγάλη σαφήνεια θα ανακοινώσει ποια είναι εκείνα τα μέτρα στήριξης που μπορεί να περιμένει η ελληνική κοινωνία. Έχουμε αποδείξει ότι πολύ στοχευμένα, πολύ ουσιαστικά, με σώφρονες κινήσεις, κρατώντας πάντα εφεδρείες και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πρωτόγνωρες κρίσεις που έχουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες στον οικονομικό τους βίο με τις οποίες είναι αντιμέτωπη και η ελληνική αλλά και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν ισχύει πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο και ενός fuel pass 3 το φθινόπωρο απάντησε πως «ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, όπως κάνει πάντοτε, με υπεύθυνο τρόπο θα μιλήσει για το τι μπορεί να περιμένει η ελληνική κοινωνία ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα και για το ποια θα είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας συνολικά αυτόν τον τελευταίο χρόνο της πρώτης μας κυβερνητικής θητείας».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά τους μουφτήδες απάντησε πως σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη και οι συνταγματικές επιταγές και όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας.

Σχετικά με την ένταση μεταξύ Κίνας και Ταϊβαν ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως είναι αυτονόητο ότι ο πλανήτης δεν χρειάζεται άλλες εντάσεις.

«Η χώρα μας είναι αταλάντευτα προσηλωμένη στο γεγονός ότι οι διάφορες πρέπει να λύνονται πάντοτε με ειρηνικό τρόπο, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες. Είμαστε πλήρως ταυτισμένοι και ευθυγραμμισμένοι με τη θέση της ΕΕ, η Ελλάδα είναι υπέρ της πολιτικής της μιας Κίνας. Σημασία για μας έχει να αποφεύγονται εντάσεις», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση για τα εγκλήματα γυναικοκτονιών ο κ. Οικονόμου τόνισε πως είναι προτεραιότητα ο τομέας των δικαιωμάτων και της ισότητας ώστε να ξεριζώσουμε φαινόμενα έκφυλης βίας. Είπε ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα, ότι λειτουργεί επιτελικό τμήμα στην ΕΛ.ΑΣ, ότι υπάρχει η γραμμή 15900, 19 ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, 49 συμβουλευτικά κέντρα και πάνω από 5000 περιπτώσεις έχουν πάρει το δρόμο δικαιοσύνης.

«Έχουμε πολύ δρόμο για την αποτροπή. Η κυβέρνηση νομοθέτησε την πιο αυστηρή ποινή για αυτά τα εγκλήματα που είναι τα ισόβια. Είναι ένα βήμα στην κατεύθυνση και ουσιαστικά και συμβολικά της μηδενικής ανοχής. Πρέπει να γίνουν και αλλά βήματα στην πρόληψη, στην αποτροπή, την υποστήριξη και την κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας», υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολοήμερα σχολεία: Τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά που θα λειτουργούν έως τις 5:30 το απόγευμα

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Βρέθηκαν απειλητικά μηνύματα στο κινητό της 17χρονης

Λάρισα: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κάγκελα - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)