Ευλογιά των πιθήκων: 7 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Τι προκύπτει από τα δεδομένα της εβδομαδιαίας έκθεσης του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα.



Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Ευλογιάς των Πιθήκων από την έναρξη της καταγραφής ανέρχεται σε 39, αυξημένα κατά 7 σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Από αυτούς οι 13 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επώασης της νόσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Η ευλογιά των πιθήκων είναι ιογενής λοίμωξη που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958. Έκτοτε, εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μέσω της επαφής με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή.

Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς πιθήκων σε μη ενδημικές χώρες. Συνολικά, στην Ευρώπη, μέχρι τις 2 Αυγούστου 2022 καταγράφηκαν 15.926 κρούσματα της νόσου σε 38 διαφορετικές χώρες (πηγή: https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu/).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν στα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της λοίμωξης από ιό της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, βάσει των δεδομένων που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και έχουν καταγραφεί μέχρι τις 4 Αυγούστου 2022.

Τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης προέρχονται από τις δηλώσεις που αποστέλλουν οι θεράποντες ιατροί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τα κρούσματα, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία με συνεργαζόμενα εργαστήρια που συμμετέχουν στη διάγνωση της λοίμωξης από ιό της ευλογιάς των πιθήκων.

Η Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί συστηματική διερεύνηση των διαγνωσμένων κρουσμάτων, μέσω επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς ή/και μέσω συνεντεύξεων με τους ασθενείς, ώστε να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά της νόσου και οι παράγοντες κινδύνου.

Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από την έναρξη της καταγραφής ανέρχεται σε 39 (όλοι άνδρες, διάμεση ηλικία: 37 έτη (22-59), εκ των οποίων 13 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επώασης της νόσου (33%). Η χρονική κατανομή των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων (εβδομάδα κατά ISO) παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.

Σημειώνεται ότι τα καταγεγραμμένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε γενικά καλή κλινική κατάσταση.

