Κοινωνία

Φωτιά στην Τρίπολη

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρουν στην περιοχή.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Νεστάνης, στην Αρκαδία.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εκ των οποίων η μία αποτελείται από 12 Φινλανδούς πυροσβέστες και 12 οχήματα. Επίσης, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό φθάσει σε γειτονική δασική έκταση.