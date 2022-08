Αθλητικά

Ρωσία – Γκράινερ: Πολυετή φυλάκιση ζήτησε ο εισαγγελέας

Η σταρ του WNBA ομολόγησε την ενοχή της λέγοντας ότι δεν σκόπευε να παραβιάσει το νόμο.

Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, είπε ότι η εισαγωγή κάνναβης στη Ρωσία ήταν «ένα ειλικρινές λάθος», αφού ένα δικαστήριο της Μόσχας την έκρινε ένοχη για κατηγορίες ναρκωτικών.

Η Γκράινερ, η οποία ομολόγησε την ενοχή της για τις κατηγορίες, είπε ότι δεν σκόπευε να παραβιάσει το νόμο και ότι οι γονείς της την έμαθαν να αναλαμβάνει τις ευθύνες της.

Νωρίτερα, ένας Ρώσος εισαγγελέας ζήτησε 9,5 χρόνια φυλάκιση για την Γκράινερ, αφού το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν ένοχη για την εισαγωγή φυσιγγίων ατμού με κάνναβη στη Ρωσία.

Η τελική ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν ότι η Αμερικανίδα αθλήτρια είναι ένοχη και την καταδίκασε σε φυλάκιση 9 ετών.

