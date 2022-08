Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Στη διάθεση του Ιτούδη και οι παίκτες από το NBA

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενσωματώθηκαν στην αποστολή της «επίσημης αγαπημένης» για το Ευρωμπάσκετ.

Στην διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη τέθηκαν σήμερα, όπως αναμενόταν, τόσο οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι τρεις παίκτες από το ΝΒΑ, άρχισαν με καθυστέρηση τις προπονήσεις με την εθνική ομάδα, λόγω της συμφωνίας μεταξύ της FIBA και του ΝΒΑ, στην οποία υπάρχει όριο ημερών για να γίνουν διαθέσιμοι παίκτες, οι οποίοι αγωνίζονται στο πρωτάθλημα πέρα από τον Ατλαντικό.

Ως εκ τούτου και οι τρεις παίκτες είναι πλέον διαθέσιμοι και ο Δημήτρης Ιτούδης μπορεί να συνεχίσει ολοκληρωμένα τον αγωνιστικό του σχεδιασμό.

