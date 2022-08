Κοινωνία

Κυψέλη: Θρίλερ με ζευγάρι που εντοπίστηκε νεκρό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα δυο πτώματα βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη.

Μυστήρια καλύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή, τον εντοπισμό ενός άντρα και μιας γυναίκας που βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμα τους στην οδό Γεωργίου Κεδρηνού στον αριθμό 8 στην Κυψέλη.

Oι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν την Αστυνομία καθώς υπήρχε έντονη δυσοσμία στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου. Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν το ηλικιωμένο ζευγάρι νεκρό μέσα στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα τον άνδρα στο μπάνιο και την σύζυγο στην κρεβατοκάμαρα.

Σύμφωνα με τους γείτονες, πριν από 3 ημέρες είχε πάει στο διαμέρισμα και ο ανιψιός τους καθώς τους αναζητούσε

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα ενώ φως για τα ακριβή αιτία θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση.

Αργά το απόγευμα έγινε γνωστό ότι σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του ζευγαριού των ηλικιωμένων.

