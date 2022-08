Οικονομία

Επίδομα ασθένειας: Ηλεκτρονικά η αίτηση για περισσότερες κατηγορίες ασφαλισμένων

Δείτε αναλυτικά σε ποιους ασφαλισμένους δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθένειας.

Επεκτείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθένειας και για τους ασφαλισμένους των τέως φορέων ΤΑΞΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ - ΤΥΔΘ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ) καθώς και για Ευρωπαίους Πολίτες και Πολίτες Τρίτων Χωρών.

Υπενθυμίζεται πως έως τώρα την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος ασθένειας είχαν οι ασφαλισμένοι του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ο ΕΦΚΑ, «με την επέκταση της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του φορέα και εξαλείφεται η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία ενώ διεκπεραιώνονται αιτήματα πληρωμών των επιδομάτων γρηγορότερα στους δικαιούχους», προσθέτοντας ότι «παράλληλα, απελευθερώνονται χιλιάδες ανθρωποώρες και αφαιρείται ένα σημαντικό διοικητικό βάρος για τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ».

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής χορήγησης επιδόματος Ασθενείας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) είναι διαθέσιμη στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), στην ενότητα: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet.

