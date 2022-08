Πολιτική

Γιώργος Παπανδρέου: Δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, καθώς ηγείται της Οργάνωσης από το 2006.

Από το Γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργου Α. Παπανδρέου, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη Σοσιαλιστική Διεθνή, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο μακροβιότερος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, καθώς ηγείται της Οργάνωσης από το 2006, δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, σεβόμενος τις διατάξεις του Καταστατικού της Οργάνωσης που ο ίδιος εισηγήθηκε και αποφασίστηκαν στο Συνέδριο που έγινε στη Νότιο Αφρική το 2012 και προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό θητειών και ειδικότερα, δύο θητείες».

«Την απόφασή του αυτή, γνωστοποίησε στο τελευταίο Συμβούλιο της Οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις αρχές Ιουλίου και άνοιξε τη διαδικασία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα» προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει.

«Παράλληλα, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, εργάζεται με μέλη του προεδρείου για το πλαίσιο με το οποίο θα οδηγηθεί η Σοσιαλιστική Διεθνής σε ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από μείζονες προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα και καθιστά περισσότερο αναγκαίες από ποτέ τις σοσιαλιστικές αρχές και αξίες».

