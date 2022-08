Κοινωνία

Πειραιάς – λιμάνι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή και απαγόρευση κυκλοφορίας

Δείτε αναλυτικά σε ποια τμήματα θα ισχύσουν τα μέτρα από την Παρασκευή 5 Αυγούστου και σχεδόν για όλο τον μήνα.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο Δήμο Πειραιά, κατά το χρονικό διάστημα από 05-08-2022 έως 28-09-2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχαίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 05-08-2022 έως 28-09-2022, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, εκτός των:

7,14,21 και 28-08-2022, κατά τις ώρες 11.00΄ έως 17.30΄ και

4,11,18 και 25-09-2022, κατά τις ώρες 11.00΄ έως 17.30΄,

θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κόνωνος, στο τμήμα της από το ύψος της Ακτής Καλλιμασιώτη έως το ύψος της Πλατείας Ιπποδαμείας, μέγιστου μήκους 200μ., εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Λουδοβίκου, μέγιστου μήκους 140μ., εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Ακτής Καλλιμασιώτη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κόνωνος και Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου, μέγιστου μήκους 100μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ακτή Κονδύλη.

ΦΑΣΗ Β΄

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κόνωνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαυρομιχάλη έως το ύψος της Ακτής Καλλιμασιώτη, μέγιστου μήκους 50μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ακτή Καλλιμασιώτη.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω δύο νέων λωρίδων κυκλοφορίας από την οδό Κόνωνος έως την Ακτή Κονδύλη.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

