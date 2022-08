Κόσμος

Άλπεις: Τραγωδία με ορειβάτες

Ερασιτέχνες ορειβάτες έπεσαν από ύψος εκατοντάδων μέτρων και βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Δύο ερασιτέχνες ορειβάτες, ένας 25χρονος και μια 27χρονη, βρέθηκαν νεκροί στις γαλλικές Άλπεις, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γαλλικού καναλιού, οι δύο νέοι εντοπίστηκαν νεκροί το βράδυ της Τετάρτης. Δεν είχαν δώσει σημεία ζωής το προηγούμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι άτυχοι ορειβάτες έπεσαν από ύψος 100-150 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρουν ακαριαίο θάνατο, μετέδωσε το BFM επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Τσεχία είχε την ίδια τύχη στις γαλλικές Άλπεις.

