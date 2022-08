Αθλητικά

Μουντιάλ 2030: Ελλάδα, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία θα καταθέσουν κοινή υποψηφιότητα

Δεδομένη θεωρεί την κατάθεση της συνυποψηφιότητας η ιστοσελίδα cairo24.com. Ποια γήπεδα στην Ελλάδα μπορούν να φιλοξενήσουν τους αγώνες.

Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα θα υποβάλουν συνυποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας cairo24.com, πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση για να καθοριστούν οι τελικές ρυθμίσεις για την υποψηφιότητα ανάληψης της διοργάνωσης, καθώς οι τρεις χώρες συμφώνησαν να καταθέσουν κοινή υποψηφιότητα για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Μάλιστα, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Αιγύπτου, Ασράφ Σόμπχι, εξέφρασε την πρόθεση να κατασκευαστεί ένα μεγάλο γήπεδο στο Ελ Αλαμέιν, προκειμένου να προστεθεί στα στάδια της χώρας που είναι ικανά να «φιλοξενήσουν» αγώνες της διοργάνωσης, ενώ θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στην αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Εφόσον ισχύουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, η Ελλάδα θα μπορούσε να «στεγάσει» αγώνες του Μουντιάλ σε αρκετά νέα γήπεδα, καθώς, εκτός από την "OPAP Arena", μέχρι το 2030 αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν ακόμη το ΟΑΚΑ και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

