Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άρης: Κακή εμφάνιση και δίκαιη ήττα

Αν ο Κουέστα δεν ήταν σε εξαιρετική βραδιά, το αποτέλεσμα για τον Άρη θα ήταν πολύ χειρότερο.

Βάσεις πρόκρισης για τα πλέι οφ του Europa Conference League έβαλε απόψε στο Τελ Αβίβ η Μακάμπι απέναντι στον Άρη, στην πρώτη αναμέτρησή τους για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς επικράτησε με 2-0, έχοντας σκόρερ στο 29’ τον Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς και στο 84’ τον Εραν Ζαχάβι. Οι Ισραηλινοί θα μπορούσαν να είχαν πετύχει περισσότερα τέρματα, αν δεν όρθωνε ψηλά το ανάστημά του για τους Θεσσαλονικείς ο Χουάν Κουέστα. Οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις... διαφορές τους την επόμενη Πέμπτη (11/8), στον αγώνα ρεβάνς, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ταχύτητα και ενεργητικότητα, για αμφότερες τις ομάδες, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την Μακάμπι να φτάνει απειλητικά στην εστία του Κουέστα δύο φορές με τον Γιοβάνοβιτς (17’, 25’), τον τερματοφύλακα των «κιτρινόμαυρων» να διώχνει στην πρώτη και την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ στη δεύτερη. Ο Μαντσίνι «απάντησε», στο ενδιάμεσο, για τον Αρη, το σουτ που «έπιασε», όμως, στο 19’ εξουδετέρωσε ο Πέρετζ.

Στο 29’ ο Κανισόβσκι έδωσε σύνθημα αντεπίθεσης για τους Ισραηλινούς, «τροφοδότησε» τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος βρήκε στόχο και άνοιξε το σκορ (1-0).

Η Μακάμπι, παρά το υπέρ της προβάδισμα, συνέχισε να υπερέχει στον αγωνιστικό χώρο, να έχει την κατοχή της μπάλας, σκόραρε εκ νέου στο 35’ με τον Γιοβάνοβιτς, το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 44’ οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε θέση βολής με τον Μαντσίνι, ο Πέρετζ έδιωξε σε κόρνερ.

Ορεξάτοι επέστρεψαν για το δεύτερο ημίχρονο οι Ισραηλινοί, διάθεση που μεταφράστηκε σε δυο ευκαιρίες με τον Μπίτον, στο 49’ και 59’, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ και τις δύο φορές.

Η Μακάμπι συνέχισε να «πολιορκεί» τον Αρη, απείλησε με τους Ζαχάβι, Κλοχ στο 68’ και ένα λεπτό αργότερα με τον Πέριτσα, ο Κουέστα, όμως, δεν επέτρεψε να παραβιαστεί για δεύτερη φορά η εστία του.

Αποτέλεσμα στην επίμονη προσπάθειά τους είδαν οι Ισραηλινοί στο 84’, όταν ο Ζαχάβι έστειλε, με άνεση, την μπάλα να αναπαυτεί στην εστία του Άρη, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Στο 87’ οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν κοντά στο να σκοράρουν, αφού ο Πέρετζ έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Ντουκουρέ, και έχασαν μεγάλη ευκαιρία να πετύχουν γκολ στις καθυστερήσεις με τον Καμάτσο, ο τελευταίος, ωστόσο, μόνος απέναντι σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Σάμποριτ, Ζαχάβι, Γκλέιζερ /Ιτούρμπε

ΜΑΚΑΜΠΙ (Βλάνταν Ιβιτς): Πέρετζ, Ζεράλδες, Γεϊνί, Σομπορίτ, Χοζέζ (62’ Κλοχ), Μπίτον (63’ Ναχμίας), Γκλέιζερ, Φαν Όβεριμ (90’+ Ρίκα), Κούβας (67’ Ζαχάβι), Κανισόβσκι, Γιοβάνοβιτς (66’ Πέριτσα).

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν (81’ Μαζικού), Νταμπό (81’ Ντιόπ), Ντουκουρέ, Μαντσίνι (63’ Πάλμα), Ιτούρμπε (63’ Καμάτσο), Ματέο Γκαρσία (51’ Μάνου Γκαρθία), Γκρέι.

