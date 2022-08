Παράξενα

Ισπανία: Μπαρ και εστιατόρια ξεμένουν από παγάκια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σούπερ μάρκετ επιβάλλουν περιορισμούς στις ποσότητες που μπορεί να αγοράσει κάθε πελάτης.

Στην Ισπανία, ο καύσωνας και οι υψηλές τιμές στην ενέργεια έχουν προκαλέσει, μεταξύ άλλων, ελλείψεις σε… παγάκια!

Τα σούπερ μάρκετ επιβάλλουν περιορισμούς στις ποσότητες που μπορεί να αγοράσει κάθε πελάτης και τα μπαρ ξεμένουν από παγάκια για τα ποτά που σερβίρουν. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Mercadona έχει περιορίσει τις πωλήσεις πάγου σε πέντε σακούλες ανά πελάτη. Μια άλλη αλυσίδα, η Consum, επιτρέπει μόνο δύο.

Στην αρχή του έτους, οι παγοποιοί περιόρισαν την παραγωγή τους εν μέσω αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και αβεβαιότητας (λόγω Covid-19) για τα επίπεδα της ζήτησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με τον τουρισμό όμως να έχει ανακάμψει - πλησιάζοντας σε επίπεδα προ πανδημίας - και το φετινό καλοκαίρι να είναι ένα από τα πιο ζεστά στην ιστορία της Ισπανίας, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και την διανομή παγοκύβων… τρέχουν και δεν φτάνουν. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την χαλάρωση των περιορισμών κατά της πανδημίας εκτόξευσαν τη ζήτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Βρέθηκαν απειλητικά μηνύματα στο κινητό της 17χρονης

Λάρισα: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κάγκελα - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Έπιασε βλαχοσφυρίδα 40 κιλών - η απίστευτη ψαριά (εικόνες)