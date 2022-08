Αθλητικά

Ο Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το τουρνουά του Μόντρεαλ

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στον Καναδά, καθώς δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το τουρνουά της κατηγορίας ATP 1000 που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (8-14 Αυγούστου) στο Μόντρεαλ, καθώς δεν μπορεί να μπει στον Καναδά χωρίς να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά της COVID-19, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο στο Γουίμπλεντον, έχει αρνηθεί να εμβολιαστεί, αλλά παρ' όλα αυτά είχε συμπεριληφθεί στη λίστα συμμετοχών για τη διοργάνωση, όταν αυτή είχε δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα Ιουλίου.

Προκειμένου ένας ταξιδιώτης να θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος στον Καναδά, θα πρέπει να έχει κάνει τη δεύτερη δόση εμβολίου κατά της COVID-19 τουλάχιστον 14 ημέρες πριν μπει στη χώρα.

Ο «Νόλε», ο οποίος είναι Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη και ο οποίος παραμένει στη λίστα συμμετοχών για το US Open (29 Αυγούστου-11 Σεπτεμβρίου), έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι προετοιμασμένος να χάσει τουρνουά γκραν σλαμ αντί να κάνει το εμβόλιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open, καθώς απελάθηκε από τη χώρα τον Ιανουάριο, λόγω του ότι ήταν ανεμβολίαστος.

