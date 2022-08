Αθλητικά

Ολυμπιακός – Σλόβαν Μπρατισλάβας: Γλίτωσαν τα χειρότερα οι πρωταθλητές

Ο Ελ Αραμπί έδωσε το «φιλί της ζωής» στους «ερυθρόλευκους» που θα προσπαθήσουν να πάρουν την πρόκριση στη Σλοβακία.

Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε ο Ολυμπιακός με τη Σλόβαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, κι όλα θα κριθούν την επόμενη Πέμπτη (11/8) στη ρεβάνς της Μπρατισλάβας, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να δείξουν πολύ καλύτερο πρόσωπο για να πάρουν την πρόκριση στα play off. Οι «γερόλυκοι» Ματιέ Βαλμπουενά (ασίστ) και Γιουσέφ Ελ Αραμπί (γκολ ισοφάρισης στο 86’) έδωσαν τη λύση κι «έσωσαν» την παρτίδα για τους περσινούς πρωταθλητές Ελλάδας (στο ντεμπούτο του Κάρλος Κορμπεράν στον πάγκο τους), που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με το τέρμα του Γκριν στο 63’.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πιέσει απ’ το ξεκίνημα τη Σλόβαν και στο 7’ έπειτα από ωραία κίνηση του Τικίνιο και «σπάσιμο» της μπάλας, ο Μασούρας που έκανε κίνηση προς την περιοχή των Σλοβάκων πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 11’ ο Τικίνιο βρέθηκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά ο Τσόβαν έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε, ενώ στο 19’ η Σλόβαν έχασε την πρώτη δική της μεγάλη ευκαιρία, όταν από γύρισμα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Ζμραλ με προβολή σημάδεψε τη ρίζα της δεξιάς δοκού του Βατσλίκ.

Στο 23’ ο ο Μπαρσεγκιάν έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και βρέθηκε απέναντι από τον Βατσλίκ, ο οποίος όμως απέκρουσε.

Η Σλόβαν έχασε άλλη μία καλή ευκαιρία στο 37’, όταν μετά από φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Ολυμπιακού, ο Ζέμερχαλ σούταρε ψηλά άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός με τους Άβιλα και Μασούρα άρχισε να δημιουργεί «ρήγματα» στο αριστερό άκρο της άμυνας των Σλοβάκων, με τον Έλληνα εξτρέμ να σουτάρει δυνατά στο 52’, αλλά να βρίσκει σε... ετοιμότητα τον Τσόβαν που έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο γκολκίπερ της Σλόβαν είπε «όχι» και στο 62’ σε κεφαλιά του Μαντί Καμαρά προς την εστία. Ένα λεπτό αργότερα, από λάθος εκτίμηση του Παπασταθόπουλου, ο Γκριν έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στη γωνία του Βατσλίκ, κάνοντας το 1-0 για τη Σλόβαν, σε μία φάση που ο αρχηγός του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για σπρώξιμο από τον Άγγλο επιθετικό.

Ο Κάρλος Κορμπεράν άλλαξε αμέσως το σχηματισμό του Ολυμπιακού σε 4-2-3-1 με την είσοδο των Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί στο γήπεδο, προκειμένου να προσθέσει εμπειρία στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Στο 79’ ο Γκάρι Ροντρίγκες έπειτα από σέντρα του Βαλμπουενά πλάσαρε ελάχιστα άουτ πάνω απ' τα δοκάρια του Τσόβαν, για να έρθει στο 86’ ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί και να «σώσει» την παρτίδα για τον Ολυμπιακό, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Βαλμπουενά.

Στο 88’ από νέο κόρνερ του Βαλμπουενά, ο Παπασταθόπουλος σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους, αλλά η κεφαλιά του πέρασε πολύ άουτ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ραμίρες έχασε σημαντική ευκαιρία για να ξαναδώσει προβάδισμα στους Σλοβάκους.

Διαιτητής: Λόρενς Βίσερ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Εμβιλά – Κάσια

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Άβιλα, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά (69’ Βαλμπουενά), Κούντε, Μασούρας (78’ Γκάρι Ροντρίγκες), Ζινκερνάγκελ (55’ Ραντζέλοβιτς), Τικίνιο (69’ Ελ Αραμπί).

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (Βλάντιμιρ Βάις): Τσόβαν, Πάουσεκ, Κάσια, Αμπένα, Ντε Μάρκο, Κανκάβα, Κούτσκα, Ζμράλ (85’ Μεντβέντεφ), Κακβετάτζε, Μπαρσεγκιάν (82’ Ραμίρες), Γκριν.

