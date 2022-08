Ταϊλάνδη: Nεκροί από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο (εικόνες)

Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη. Άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νυχτερινό κέντρο κοντά στην τουριστική πόλη Πατάγια, νοτιοανατολικά της Μπανγκόκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ άλλοι 41 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 40 νεκρούς εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:00 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας) στο νυχτερινό κέντρο «Mountain B», στην περιοχή Σαταχίπ, είπε μέλος της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στις 04:00 (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία εικονίζεται το κτίριο στις φλόγες και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν και τρέχουν για να σωθούν εν μέσω πυκνού μαύρου καπνού. Τα ρούχα μερικών από αυτούς έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, μέχρι στιγμής πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι ταϊλανδοί υπήκοοι.

Ακόμα και βασικοί κανόνες πυρασφάλειας συχνά αγνοούνται στην Ταϊλάνδη, δημοφιλή προορισμό δυτικών και ασιατών τουριστών.

Στο ρεβεγιόν της 1ης Ιανουαρίου του 2009, πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της Μπανγκόκ, τη «Santika», είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και πολλοί ξένοι τουρίστες είχαν τραυματιστεί.

Εκείνη η πυρκαγιά είχε προκληθεί από πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν τη στιγμή που εμφανίστηκε το ροκ συγκρότημα «Burn». Ο ιδιοκτήτης είχε καταδικαστεί να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση για αμέλεια.

Το 2012, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Πουκέτ (νότια), οφειλόμενη σε βραχυκύκλωμα.

