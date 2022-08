Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Δύσκολα τα δεδομένα για την Ελλάδα

Η ισοπαλία του Ολυμπιακού προσέφερε και τους μοναδικούς βαθμούς. «Ξεφεύγει» η 15η Ελβετία, πλησιάζουν Τσεχία, Κροατία, Δανία.



Η ισοπαλία του Ολυμπιακού απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με το γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 86ο λεπτό, προσέφερε και τους μοναδικούς βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων στους 3ους προκριματικούς γύρους σε Europa League και Europa Conference League.

Οι ήττες με 2-0 του Παναθηναϊκού στην Πράγα από τη Σλάβια και του Άρη στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι έχουν φέρει και τις δύο ομάδες σε πολύ δύσκολη θέση ενόψει των ρεβάνς και υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να μείνει η Ελλάδα με έναν εκπρόσωπο στα Κύπελλα Ευρώπης πριν καλά-καλά φτάσει ο Δεκαπενταύγουστος.

Η 15η Ελβετία «άνοιξε» κι άλλο τη... διαφορά από τη 16η Ελλάδα, ανεβαίνοντας στους 24.675 βαθμούς, την ώρα που ο ελληνικός συντελεστής έχει μείνει στους 23.975 κι ακολουθούν κατά... πόδας η Τσεχία (17η/3 ομάδες) με 23.925 βαθμούς, η Δανία (18η/5 ομάδες) με 23.225 βαθμούς και η Κροατία (19η/2 ομάδες) με 23.150 βαθμούς.

Τι σημαίνει η 15η θέση, αλλά και η 16η και 17η θέση

Η 15η θέση:

Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Η 16η και η 17η θέση:

Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

*Δεν θα έχει η Ελλάδα πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχει ομάδα και στο Europa League.

