Κόσμος

Ουκρανία: Θέλει επέκταση της συμφωνίας με τη Ρωσία και σε άλλα προϊόντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσίευμα των Financial Times για την Ουκρανία μετά τη συμφωνία με τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας θέλει η συμφωνία η οποία οδήγησε στη χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της από τη Ρωσία και στην επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Βοσπόρου να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και άλλα προϊόντα, όπως ιδίως τα μέταλλα, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Financial Times.

«Η συμφωνία αφορά την εφοδιαστική, την κίνηση πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα», εξήγησε ο Τάρας Κάσκα, υφυπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, στην οικονομική εφημερίδα. «Ποια η διαφορά μεταξύ των σιτηρών και του σιδηρομεταλλεύματος;», διερωτήθηκε ο κ. Κάσκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Παρασκευή

Ταϊλάνδη: Νεκροί από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο (εικόνες)

Βαθμολογία UEFA: Δύσκολα τα δεδομένα για την Ελλάδα