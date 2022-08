Υγεία - Περιβάλλον

Long Covid - 19: Συμπτώματα σε 1 στους 8 ασθενείς

Έρευνα για τις συνέπειες της Covid- 19 δημοσίευσε το ιατρικό περιοδικό «The Lancet».

«Περίπου ο ένας στους οκτώ ενήλικες ασθενείς με Covid-19 (ποσοστό 12,7%) εμφάνισε στη συνέχεια μακρόχρονα συμπτώματα της νόσου, εκτιμά μια νέα μεγάλη ολλανδική επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet» και θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες μέχρι σήμερα πάνω στο ζήτημα της λεγόμενης «μακράς Covid-19».

Από τους ασθενείς που είχαν διαγνωσμένη Covid-19, το 21,4% εμφάνιζαν τουλάχιστον ένα νέο ή πιο έντονο σύμπτωμα τρεις έως πέντε μήνες μετά την αρχική λοίμωξη με κορονοϊό σε σχέση με πριν την λοίμωξη, έναντι ποσοστού 8,7% μεταξύ των ανθρώπων που δεν είχαν διάγνωση ότι είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό την ίδια περίοδο (η ομάδα ελέγχου για λόγους σύγκρισης). Το γεγονός αυτό, κατά τους Ολλανδούς επιστήμονες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ένα όγδοο των ατόμων στον γενικό πληθυσμό (περίπου 13%) εμφανίζουν μακρόχρονα συμπτώματα εξαιτίας της Covid-19.

Τα βασικότερα συμπτώματα της μακράς Covid-19 είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, ο πόνος στο στήθος, η δυσκολία αναπνοής, ο πόνος κατά την αναπνοή, οι μυϊκοί πόνοι, η απώλεια όσφρησης ή/και γεύσης, ο κόμπος στον λαιμό, το μυρμήγκιασμα στα άκρα, το αίσθημα υπερβολικού κρύου ή ζέστης, το βάρος στα χέρια ή στα πόδια και η γενική κόπωση. Τα παραπάνω συμπτώματα κορυφώνονταν σε σοβαρότητα περίπου τρεις μήνες μετά την αρχική λοίμωξη και μετά δεν εμφάνιζαν μείωση.

Άλλα συμπτώματα λιγότερο συχνά και σοβαρά ήταν οι πονοκέφαλοι, η φαγούρα στα μάτια, η ζαλάδα, οι πόνοι στη μέση και η ναυτία. Η μελέτη δεν συμπεριέλαβε όμως ψυχολογικά συμπτώματα όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Τζούντιθ Ροσμάλεν του Πανεπιστημίου του Γκρόνιγκεν, ανέλυσαν στοιχεία για 76.422 ανθρώπους, από τους οποίους οι 4.231 (5,5%) είχαν διαγνωστεί με Covid-19. Όπως τόνισαν, «το μετα-Covid-19 σύνδρομο, γνωστό και ως μακρά Covid-19, αποτελεί ένα επείγον πρόβλημα με αυξανόμενη επίπτωση στους ανθρώπους».

Σχολιάζοντας την ολλανδική μελέτη, ο καθηγητής Κρίστοφερ Μπράιτλινγκ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Λέστερ, ανέφερε ότι «με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ενισχύεται η άποψη ότι η μακρά Covid-19 είναι συχνή και μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον επί δύο χρόνια, μολονότι η σοβαρή μορφή της εμφανίζεται μόνο σε μια μειονότητα».

