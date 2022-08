Πολιτική

Μπογδάνος στον ΑΝΤ1: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Εθνική Δημιουργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κόμμα Μπογδάνου – Τζήμερου – Κρανιδιώτη προσχώρησε η Αφροδρίτη Λατινοπούλου. Ο επικεφαλής του στον ΑΝΤ1.

Ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου προσχώρησε στην Εθνική Δημιουργία ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι, «δεν είναι πια το φιλελεύθερο δεξιό κόμμα» κι έφερε ως παράδειγμα μεταξύ άλλων, τη θέση της Ελλάδας στην ακρίβεια των καυσίμων, αλλά και το ότι, «είμαστε 32οι σε αγοραστική δύναμη στον πίνακα ΔΝΤ».

«H ΝΔ μπήκε σε ‘ποταμίσιο’ μονοπάτι», σημείωσε, λέγοντας πως, «κυβερνούν με voucher» και ότι, πρέπει να μειωθούν οι φόροι.

Ερωτηθείς για κριτικές που έχει ασκήσει στο παρελθόν μέσω αναρτήσεών της η Αφροδίτη Λατινοπούλου, είπε πως, «η Λατινοπούλου δεν έχει ποτέ καταφερθεί κατά κανενός», εκτιμώντας ότι, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν φύλα, έθνη, θεός, το να λες τα πράγματα με το όνομά τους, είναι πράξη αντίστασης».

«Ζούμε σε έναν κόσμο που οδεύει προς το παράλογο. Η ΝΔ αντί να πάρει μέτρα για το δημογραφικό, δίνοντας λύσεις στους Έλληνες να κάνουν παιδιά, προσπαθεί να το λύσει με τους Πακιστανούς», ανέφερε.

«‘Εχουμε από την αρχή της εισβολής υπάρξει αντίθετοι με την εισβολή», σημείωσε κληθείς να απαντήσει για τη θέση του κόμματός του στον πόλεμο της Ουκρανίας και ξεκαθάρισε ότι, «δεν θα έβαζα ποτέ στην ίδια μοίρα τον Όρμπαν, που είναι δημοκρατικά εκλεγμένος με τον Πούτιν και τον Ερντογάν, που είναι de facto».

«Χρειάζεται διαφορετικό μείγμα στις κυρώσεις, αυτό που κάνουμε τώρα θα μας κάνει να έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα», κατέληξε αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολοήμερα Σχολεία - Κόπτσης: Προσλήψεις 3000 εκπαιδευτικών για το νέο πρόγραμμα

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum

Ταϊλάνδη: Νεκροί από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο (εικόνες)