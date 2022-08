Κοινωνία

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους

Μια ανθρώπινη τραγωδία κρύβεται πίσω από τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου ζευγαριού μέσα στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη, με μια ανθρώπινη τραγωδία να κρύβεται από πίσω, καθώς όπως προκύπτει πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του ζευγαριού οφείλεται σε παθολογικά. Οι δυο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα, στην οδό Κεδρηνού.

Ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, λόγω της έντονης δυσοσμίας από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι μόλις μπήκαν στο διαμέρισμα εντόπισαν το ζευγάρι σε προχωρημένη σήψη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, η πόρτα του διαμερίσματος δεν ήταν παραβιασμένη.

Ο ιατροδικαστής φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 92χρονος άνδρας πέθανε πριν από 7-8 μέρες από παθολογικά αίτια, ενώ η 90χρονη γυναίκα πέθανε λίγα 24ωρα μετά αβοήθητη.



Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και καθώς ο σύζυγός της είχε πεθάνει, κατέληξε αβοήθητη. Ενδεικτικό της εκδοχής αυτής είναι το γεγονός πως ήταν αφυδατωμένη, ενώ το κλιματιστικό του σπιτιού δεν λειτουργούσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι πριν από 3 με 4 μέρες, τους δυο ηλικιωμένους είχε αναζητήσει ένας ανιψιός τους χωρίς όμως αποτέλεσμα.

