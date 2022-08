Κοινωνία

Θάσος: Οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 120 μέτρων (εικόνες)

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος στη Θάσο.

Οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε από γκρεμό 120 μέτρων, στην περιοχή της Αλυκής στη Θάσο.

Ο οδηγός φέρεται να είχε σταθμεύσει τη μηχανή του στην άκρη του δρόμου κι όταν πήγε να ξεκινήσει, έπεσε στον γκρεμό βάθους 120 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής που ανέσυραν τον οδηγό.

Ο νεαρός έφερε κατάγματα, αλλά είναι εκτός κινδύνου.

Πηγή: kavalanews.gr

