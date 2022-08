Κοινωνία

Εξάρχεια: Αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση κατάληψης

Σε εξέλιξη η επιχείρηση των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν σε προσαγωγές.



Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εκκένωση κτιρίου που τελούσε υπό κατάληψη, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έως τώρα έχουν προσαχθεί 8 αλλοδαποί (3 από Αίγυπτο, 2 από Παλαιστίνη 1 από Τυνησία, 1 από Συρία και 1 από Ιράκ), σε βάρος των οποίων πρόκειται να σχηματιστεί δικογραφία.

