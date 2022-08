Κοινωνία

Περιστέρι: Σφίγγει ο κλοιός για τον σύντροφο της 17χρονης

Ο 22χρονος παραμένει άφαντος, ωστόσο οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα συλληφθεί.



Σοκάρουν οι πληροφορίες που έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για το δραματικό παρελθόν της 17χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Περιστέρι.

Η άτυχη 17χρονη κηδεύτηκε χθες Πέμπτη σε κλίμα οδύνης, ενώ ο 22χρονος φίλος της παραμένει άφαντος. Αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε σπίτι στο Αιγάλεω χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μαρτυρίες, κάνουν λόγο για μία σχέση μεταξύ τους στην οποία ο σύντροφός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά και τη ζήλευε πολύ, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι η αστυνομία έχει εντοπίσει μηνύματα απειλητικού ύφους στο κινητό της Νικολέτας από τον 22χρονο, ωστόσο αναμένεται η λεπτομερής εξέταση του από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος, ύποπτος για την δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας, φαίνεται πως είναι έτοιμος να παραδοθεί. Όπως μετέδωσε το Mega, άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον νεαρό ήρθαν σε επαφή με δικηγόρο το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να τον υπερασπιστεί, και δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα ο 22χρονος να παραδοθεί.



Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως σχετικά με το παρελθόν του νεαρού συντρόφου της άτυχης Νικολέτας. Αφορούν σε ένα αιματηρό περιστατικό, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο 21χρονος, την περίοδο των Χριστουγέννων.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι είχε βγει για διασκέδαση σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου συνέβη ένα επεισόδιο, κατά το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά ο 21χρονος.



Μάλιστα, τότε, η 17χρονη Νικολέτα είχε καταθέσει υπέρ του στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, λέγοντας ότι είχε δεχτεί επίθεση από ομάδα Ρομά.



Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν τα όσα αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο πατέρας της 17χρονης. Η νεαρή είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ μικρή ηλικία, κάτι το οποίο προσπαθούσε να αφήσει πίσω της.



Η Νικολέτα αλλά και ο μεγάλος του γιός (από τα συνολικά 4 παιδιά της οικογένειας) πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν 11 και 8 ετών αντίστοιχα, στο Μακροχώρι όπου μεγάλωσαν είχαν πέσει θύματα συστηματικής ασέλγειας από τρεις άνδρες οι οποίοι καταδικάστηκαν.

