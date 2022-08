Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Ρίψεις νερού και από αέρος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί σε δασική έκταση στο Λουτρόπυργο, στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί 3 χιλιόμετρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο, στο ύψος του Λουτρόπυργου Νέας Περάμου.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για εναέριο συντονισμό, και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο Νέας Περάμου επιχειρούν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 Ε/Π για εναέριο συντονισμό και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2022

Η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό έχει διακοπεί από την Ελευσίνα μέχρι τη Νέα Πέραμο και γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Το megaratv.gr αναφέρει πως λίγο πριν τις 11:30 δόθηκε εντολή εκκένωσης του οικσμού Άνω Βλυχάδα (πάνω από την Εθνική) για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αντιδήμαρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Κωνσταντίνου Φυλακτού.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Φωτογραφίες: Facebook/ Ενημέρωση Μεγάρων & Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους

Ολοήμερα Σχολεία - Κόπτσης: Προσλήψεις 3000 εκπαιδευτικών για το νέο πρόγραμμα

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum