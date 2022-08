Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Το φθινόπωρο τα επικαιροποιημένα εμβόλια για την Όμικρον

Έγκριση για τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της covid-19 ως προς τη μετάλλαξη Όμικρον αναμένεται μέσα στον Αύγουστο, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε ότι τα εμβόλια θα προστατεύουν από νόσηση και βάρια νόσηση αλλά και από τη μόλυνση, σύμφωνα με την ενημέρωση και την εκτίμηση των φαρμακευτικών εταιρειών. Αργότερα, σημείωσε, αυτά τα εμβόλια θα συμπεριλαμβάνουν και τις παραλλαγές 4 και 5. Για αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών της προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, από το φθινόπωρο και μετά, καθώς τότε θα χρειαστούμε περισσότερα εμβόλια και πιο επικαιροποιημένα.

Για την πορεία της πανδημίας, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το κύμα κορονοϊού που επικράτησε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έχει επιπεδοποιηθεί και βρίσκεται σε κάμψη, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται πτώση των κρουσμάτων και μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Τόνισε, ωστόσο, ότι από τον Σεπτέμβριο αναμένεται νέο κύμα. Όμως, όπως επεσήμανε, έχουμε εμβολιαστική κάλυψη πληθυσμού, αντιικά φάρμακα σε ευρεία χρήση, για τα οποία οι αιτήσεις φτάνουν τις 500 κάθε μέρα, και πληρέστερα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Προσωπικός γιατρός

Σχετικά με τον προσωπικό γιατρό, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν και η λογική του θεσμού είναι ο πολίτης να εγγράφεται τώρα, να γνωρίζει ότι θα σχηματιστεί ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελός του τους επόμενους μήνες και ένας γιατρός που επιθυμεί ο ίδιος θα παρακολουθεί την υγεία του για να μπορεί να τον κατευθύνει.

