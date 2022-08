Ταϊβάν: Κινεζικοί πύραυλοι πέταξαν από πάνω

Κόσμος

Κινεζικά Μέσα μεταδίδουν ότι πύραυλοι πέταξαν πάνω από την Ταϊβάν.

Κινεζικοί πύραυλοι πέταξαν πάνω από την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια των ευρείας κλίμακας στρατιωτικών γυμνασίων σε αντίδραση για την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, μεταδίδουν σήμερα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κυρία Πελόζι προκάλεσε την οργή του Πεκίνου μεταβαίνοντας στη νήσο, όπου διανυκτέρευσε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη. Είναι η πιο υψηλόβαθμη αμερικανίδα αξιωματούχος που ταξίδεψε στην Ταϊβάν τα τελευταία 25 χρόνια.

Η Κίνα, που θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της, άρχισε εν είδει αντιποίνων χθες Πέμπτη τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια της ιστορίας της γύρω από το νησί, σε έξι τομείς.

Ο στρατός και η κυβέρνηση της Κίνας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την υπέρπτηση πυραύλων κατά τη διάρκεια των γυμνασίων, ενώ οι ταϊβανέζικες αρχές επίσης αρνούνται να το επιβεβαιώσουν.

Πάντως, το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεζικά «αεροσκάφη και πολεμικά πλοία» πέρασαν την «διάμεση γραμμή» του Στενού της Ταϊβάν, που χωρίζει τη νήσο από την ηπειρωτική Κίνα. Το υπουργείο κατήγγειλε τα «εξαιρετικά προκλητικά» κινεζικά γυμνάσια.

Ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανέφερε ότι από τους εννέα πυραύλους που εντόπισε, οι τέσσερις «πέταξαν πάνω από το κύριο νησί της Ταϊβάν».

«Τα γυμνάσιά μας, αυτή τη φορά, συμπεριέλαβαν πραγματικά πυρά, και ήταν η πρώτη φορά που (πύραυλοι) πέταξαν πάνω από την Ταϊβάν», δήλωσε στην κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV ο Μενγκ Σιανγκτσίνγκ, καθηγητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος που συνδέεται με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Εξήρε τις δυνατότητες του κινεζικού στρατού, επισημαίνοντας ότι οι πύραυλοι διαπέρασαν τμήμα του εναέριου χώρου όπου είναι ανεπτυγμένες συστοιχίες Patriot - ευκίνητου συστήματος αντιαεροπορικών πυραύλων που θεωρείται κρίσιμο στοιχείο της άμυνας της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.

Οι ασκήσεις σε εξέλιξη διεξάγονται πιο κοντά παρά ποτέ στην Ταϊβάν και για πρώτη φορά περικυκλώθηκε η νήσος από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, πέταξαν «πάνω από 100 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων καταδιωκτικών και βομβαρδιστικών» και αναπτύχθηκαν «πάνω από 10 αντιτορπιλικά και φρεγάτες» μόνο χθες.

Τα κινεζικά αεροναυτικά γυμνάσια προβλέπεται να διαρκέσουν ως την Κυριακή το μεσημέρι (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας), καθώς η Κίνα αψηφά μέχρι στιγμής τις έντονες διαμαρτυρίες των ΗΠΑ, της ΕΕ και άλλων.

