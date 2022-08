Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Μήνυμα 112 για εκκένωση - Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Άνοιξαν οι δυο λωρίδες στην Εθνική για την διέλευση οχημάτων. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Air tractor έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Λουτρόπυργος της Νέας Περάμου.

Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει δασική έκταση μόλις τρία χιλιόμετρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγεις και εναέριες δυνάμεις.

Η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό διακόπηκε από την Ελευσίνα μέχρι τη Νέα Πέραμο και γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Περαχώρας, ενώ η κυκλοφορία στην νέα Εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα και τη μεσαία λωρίδα.

Επίσης, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στην Άνω Βλυχάδα να εκκενώσουν την περιοχή προς Μέγαρα.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην Άνω Βλυχάδα, εκκενώστε τώρα προς Μέγαρα».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Άνω_Βλυχάδα εκκενώστε τώρα προς #Μέγαρα μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/9lipugtsn0@pyrosvestiki

— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2022

Εν τω μεταξύ, πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση, ενώ επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο . Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την πυροσβεστική, ο πιλότος του διθέσιου αεροσκάφους έκανε την προσθαλάσσωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Και τα δυο μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν σώα από βάρκα ιδιώτη και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο σημείο σκάφος του λιμενικού για να τους παραλάβει. Και οι δυο είναι καλά στην υγεία τους. Για το περιστατικό θα διενεργηθεί έρευνα.

Στο σημείο της φωτιά έσπευσαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 ελικόπτερα- εκ των οποίων το ένα είναι για εναέριο συντονισμό- και 2 αεροσκάφη ενώ συνδρομή παρέζουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο Νέας Περάμου επιχειρούν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 Ε/Π για εναέριο συντονισμό και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2022

Φωτογραφίες: Facebook/ Ενημέρωση Μεγάρων & Δυτικής Αττικής

