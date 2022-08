Πολιτική

Γρηγόρης Δημητριάδης: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Μητσοτάκη

Τι αναφέρει το Μαξίμου για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού.

Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει δεκτή την παραίτησή του.

Η ανακοίνωση του Μαξίμου για την παραίτηση Δημητριάδη:

"Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, υπέβαλε την παραίτησή του. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό".

