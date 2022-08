Κοινωνία

Βάρκιζα: 15χρονος έπεσε θύμα ληστείας

Έξω από την πλαζ έπεσε θύμα ληστείας ο ανήλικος.

Με την απειλή μαχαιριού τέσσερα άτομα λήστεψαν 15χρονο, την περασμένη Τετάρτη 3 Αυγούστου, στην περιοχή της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 16:00, οι δράστες ακινητοποίησαν τον ανήλικο έξω από πλαζ και αφού του πήραν το κινητό και όσα χρήματα είχε πάνω του τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

