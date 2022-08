Αθλητικά

Παγκόσμιο στίβου Κ20 - Κορακίδης: Χρυσό μετάλλιο στην σφυροβολία

Ο Έλληνας αθλητής δικαιώθηκε μετά από ένσταση, καθώς ο υπεύθυνος ελέγχου εγκυρότητας, ακύρωσε την σπουδαία βολή του Ελληνα πρωταθλητή.



Ο Γιάννης Κορακίδης ζει τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, καθώς εδώ και λίγες ώρες, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο νεαρός ρίπτης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην σφυροβολία, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, που φιλοξενείται στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, καθώς με βολή στα 79 μέτρα και 11 εκατοστά, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους του.

Ωστόσο, αρχικά, ο υπεύθυνος ελέγχου εγκυρότητας, ακύρωσε την σπουδαία βολή του Ελληνα πρωταθλητή, που συνιστά και την κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο. Ομως μετά την άμεση κινητοποίηση του επικεφαλής ΓΓ του ΣΕΓΑΣ, Γιώργου Γιατρουδάκη και του τεχνικού διευθυντή, Στέφανου Ματάκη, οι οποίοι κατέθεσαν προφορική ένσταση και ζήτησαν να δουν και να αναλυθεί το βίντεο, ο Κορακίδης δικαιώθηκε και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Γιάννης Κορακίδης, αθλητής του Γιάννη Χρίστογλου, έστειλε διαδοχικά την σφύρα του στα 73.84μ, Χ, 69.80μ, Χ 75.59μ, 79.11μ και Χ. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Φινλανδος, Μαξ Λαμπίνεν με 76.33μ. και το χάλκινο, ο Κύπριος, Ιωσήφ Κεσίδης με 76.32μ.

