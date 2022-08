Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές για παραίτηση Δημητριάδη: Καμία σχέση με το Predator

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του.

Σχετικά με την παραίτηση του γγ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής:

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι στην πρώτη γραμμή από την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Επί 6 χρόνια έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος κι έχει δεχθεί πολύ σκληρές επιθέσεις από πολλές πλευρές. Είναι γνωστό ότι αυτές οι θέσεις είναι «ηλεκτρικές καρέκλες» για αυτό και η παραμονή σε αυτές πχ στις ΗΠΑ είναι 1,5 χρόνο κατά μέσο όρο.

Η παραίτηση έχει να κάνει με το κλίμα τοξικότητας που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπό του. Σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το Predator με το οποίο ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνηση έχει καμία σχέση, όπως έχει κατηγορηματικά δηλωθεί».

Η παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη προηγήθηκε εκείνης του διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων και αμφότερες προκάλεσαν τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.





