Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε η νέα εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Εκκενάθηκε οικισμός.



Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λουτρόπυργος, στη Νέα Πέραμο.

Η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη, ενώ νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Άνω Βλυχάδα για προληπτικούς λόγους.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Άνω_Βλυχάδα εκκενώστε τώρα προς #Μέγαρα μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/9lipugtsn0@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2022

Αρχικά, λόγω της φωτιάς διακόπηκε και η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό από την Ελευσίνα μέχρι τη Νέα Πέραμο με την διέλευση των οχημάτων να γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μέχρι και λίγο πριν από τις 15:00, οπότε και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.







Επίσης, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Περαχώρας.





Στο σημείο της φωτιά έσπευσαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 ελικόπτερα- εκ των οποίων το ένα είναι για εναέριο συντονισμό- και 2 αεροσκάφη ενώ συνδρομή παρέζουν υδροφόρες ΟΤΑ.





Air Tractor έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση – Σώοι οι πιλότοι

Εν τω μεταξύ, πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση, ενώ επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο . Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την πυροσβεστική, ο πιλότος του διθέσιου αεροσκάφους έκανε την προσθαλάσσωση λόγω μηχανικής βλάβης.





Και τα δυο μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν σώα από βάρκα ιδιώτη και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο σημείο σκάφος του λιμενικού για να τους παραλάβει. Και οι δυο είναι καλά στην υγεία τους. Για το περιστατικό θα διενεργηθεί έρευνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ζάκυνθο: Συγγνώμη από τα παιδιά του ζήτησε ο δράστης

Γρηγόρης Δημητριάδης: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Μητσοτάκη

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους