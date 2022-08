Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Εξάρχεια: στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άβατα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την εκκένωση κατάληψης και την προσαγωγή κατηγορούμενου για βιασμό.

«Πουθενά στην Αττική, πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άβατα», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης ,Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του, στους προσωπικούς λογαριασμούς του ,κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για εκκένωση κτιρίου υπό κατάληψη στην περιοχή των Εξαρχείων.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του ο Υπουργός αναφέρει:

«Εκκένωση κατάληψης παράνομων μεταναστών από την ΕΛ.ΑΣ στα Εξάρχεια. Έχουν προσαχθεί 8 αλλοδαποί, ανάμεσα τους και ο φερόμενος ως δράστης απόπειρας βιασμού πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή. Πουθενά στην Αττική, πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άβατα. Βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των πολιτών και συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειες για την ασφάλεια τους».

