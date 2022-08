Αθλητικά

Euroleague: Η ΤΣΣΚΑ κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για τον αποκλεισμό της

Οι Ρώσοι είχαν προειδοποιήσει για την εξέλιξη, επισημαίνοντας πως ο αποκλεισμός τους ήταν «πολιτική απόφαση».

Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Euroleague, κατέθεσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για τον αποκλεισμό της από την Euroleague της σεζόν 2022/23.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ρωσικής ομάδας, Αντρέι Βατούνιν, είχε προειδοποιήσει, πριν από περίπου έναν μήνα, για την σχετική εξέλιξη, τονίζοντας πως «η απόφαση ήταν πολιτική».

Η υπόθεση θα εκδικαστεί σύντομα σε δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και ενώ η ΤΣΣΚΑ αποτελεί μια από ομάδες-μετόχους της διοργάνωσης.

