Γυναικοκτονία στη Ζάκυνθο: προφυλακιστέος ο συζυγοκτόνος

Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος μετά τη μαραθώνια απολογία του.

Προφυλακίστηκε ο 49χρονος αλλοδαπός καθ΄ ομολογία δράστης της δολοφονίας της 41χρονης συζύγου του, στο Τσιλιβή Ζακύνθου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στις 10:30 το πρωί, ο συζυγοκτόνος, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου Ζακύνθου για να απολογηθεί, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Παναγιώτη Κεφαλληνό.

Η απολογία του 49χρονου κράτησε περίπου πέντε ώρες αλλά με τα όποια επιχειρήματα που παρέθεσε δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή και με την σύμφωνη γνώμη αμφότερων, κρίθηκε ότι έπρεπε να μείνει κρατούμενος.

Ο 49χρονος θα μεταφερθεί την Δευτέρα σε σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας όπου και θα κρατηθεί έως το δικαστήριο.

Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, σε ερώτηση αν είχε να πει κάτι, αυτός ζήτησε απλά ένα «συγγνώμη» απ’ τα παιδιά του.

