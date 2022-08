Οικονομία

Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια κι αυτό δεν είναι τυχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι ενώ οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς πέφτουν σε προ πολέμου επίπεδα, στην Ελλάδα η βενζίνη παραμένει σε ιστορικά υψηλά.

«Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, τόσο στην ενέργεια, στο ρεύμα, όσο και στα καύσιμα, στη βενζίνη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ως προς τα ζητήματα της ακρίβειας, σε δήλωση του μετά την επίσκεψη του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ιωάννη Λιανό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «ενώ οι τιμές πετρελαίου διεθνώς πέφτουν σε επίπεδα πριν από τον πόλεμο, στην Ελλάδα η τιμή στην αντλία, στα πρατήρια της βενζίνης για τον καταναλωτή παραμένει σε ιστορικά υψηλά», σχολιάζοντας ότι «αυτό επίσης δεν είναι τυχαίο». Τόνισε ότι «προφανώς η ακρίβεια αυτή, είναι ακρίβεια Μητσοτάκη και έχει να κάνει με το έλλειμμα βούλησης πολιτικής της κυβέρνησης να πατάξει την αισχροκέρδεια».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι κατά την επίσκεψη του στην Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε «ότι παρά τη θετική πρόθεση των μελών της να διεξάγουν ελέγχους, εδώ και 1,5 χρόνο έχουν στείλει γραπτό αίτημα στην κυβέρνηση προκειμένου να αυξήσουν το προσωπικό για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τον ρόλο τους και η κυβέρνηση αυτό δεν το υλοποιεί. Αρνείται 1,5 χρόνο τώρα».

Προσέθεσε ότι «η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί με το 35% του προβλεπόμενου προσωπικού» και σχολίασε πως «αν αυτό δεν είναι η απόδειξη του ελλείμματος πολιτικής βούλησης ή αντιθέτως της πολιτικής βούλησης να μην ελεγχθεί η αισχροκέρδεια στην αγορά και να μην παταχθούν τα καρτέλ στην αγορά από την πλευρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τότε τι άλλο είναι;».

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους

Κομοτηνή: Επική ασφαλτόστρωση σε δρόμο (εικόνες)

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum