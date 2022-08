Κοινωνία

Φωτιά στη Βουλιαγμένη

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.

Υπό έλεγχο τέθηκε το συμβάν που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε υπαίθριο χώρο και καίει χαμηλή βλάστηση και κάποια δέντρα δίχως να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ανέφεραν ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ξυλείας και οικοδομικά υλικά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2022

Πηγή εικόνας: Πυρκαγιά Ενημέρωση





