Πέθανε 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με κορονοϊό

Το κοριτσάκι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο "Παίδων".

Την τελευταία του πνιή άφησε το κοριτσάκι 3 ετών, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, διαγνωσμένο με κορονοϊό στο νοσοκομείο "Παίδων" στις 15.00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί νοσούσε με κορονοϊό και την τρίτη ημέρα της νόσου υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Θριάσιο όπου έγινε ανάταξη και διασωλήνωση του παιδιού. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο εφημερεύον παιδιατρικό νοσοκομείο, όμως δυστυχώς κατέληξε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο κορονοϊός προκάλεσε το θάνατο του παιδιού κάτι που θα διευκρινιστεί στην ιατροδικαστική εξέταση.

