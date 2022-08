Τοπικά Νέα

Ρόδος: τον άφησαν ελεύθερο και λίγες ώρες μετά συνελήφθη για κλοπή

Δεν πρόλαβε να βγει καλά καλά και συνελήθη εκ νέου και πάλι για κλοπές.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Ρόδο, όταν ένας 38χρονος ημεδαπός, συνελήθη εκ νέου λίγες ώρες αφότου είχε αφεθεί ελεύθερος για κλοπή.

Πιο συγκεκριμένα, την 1η Αυγούστου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν ημεδαπό ότι κατά τις πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας άγνωστος δράστης αφαίρεσε αυτοκίνητο ετερόρρυθμης εταιρείας μαζί με τα κλειδιά, το οποίο είχε σταθμεύσει στην παραλιακή οδό του “Ζέφυρος”.

Κατόπιν αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 38χρονος ημεδαπός.

Από την περαιτέρω έρευνα εξακριβώθηκε ότι ο ίδιος δράστης την 1η Αυγούστου 2022 μετέβη επί της οδού Κανελλοπούλου και αφαίρεσε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας ημεδαπού.

Αφού αφέθηκε ελεύθερος την 3η Αυγούστου 2022 το πρωί καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από τον ιδιοκτήτη κυλικείου που λειτουργεί στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. Ρόδου επί της οδού Γ. Μαύρου ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 07.00 ώρα της 2ας Αυγούστου 2022 έως την 07.00 ώρα της 3ης Αυγούστου 2022 άγνωστος δράστης παραβίασε το λουκέτο της πίσω εξωτερικής καγκελόπορτας του κτηρίου και εν συνεχεία διέρρηξε την πόρτα αλουμινίου του κυλικείου, εισήλθε εντός και αφαίρεσε τσιγάρα και κέρματα αξίας περίπου 100 ευρώ.

Επίσης, κατά τις πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας καταγγέλθηκε από ημεδαπό ότι την 3η Αυγούστου 2022 άγνωστος δράστης προσπάθησε να παραβιάσει το παράθυρο της καντίνας ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στις πηγές Καλλιθέας και στην προσπάθεια του έθραυσε το τζάμι και κατά την αποχώρησή του αφαίρεσε και την κάμερα κλειστού κυκλώμα τηλεόρασης.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ως ύποπτος της απόπειρας κλοπής της καντίνας ο ίδιος δράστης.

Πηγή: dimokratiki.gr

