Λωρίδα της Γάζας: Σκοτώθηκε ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Τζιχάντ

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την ένοπλη οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την ένοπλη οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, η οποία από την πλευρά της κατηγόρησε το εβραϊκό κράτος ότι θέλει να «ξεκινήσει έναν πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Ο ισραηλινός στρατός «βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας» και αυτή η επιχείρηση στοχεύει την οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέφερε σε ανακοινώσεις του ο στρατός.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης σκοτώθηκε σε ένα από αυτά τα πλήγματα.

«Ο εχθρός έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον του λαού μας και πρέπει να υπερασπιστούμε συλλογικά τους εαυτούς μας και τον λαό μας, δεν θα επιτρέψουμε στις πολιτικές του εχθρού μας να υπονομεύσουν την αντίστασή μας», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε επιδρομές στο Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν πολλά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μετά τη σύλληψη τη Δευτέρα ενός ηγετικού στελέχους του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, του Μπασέμ Σαάντι. Οι ισραηλινές αρχές φοβήθηκαν επιθέσεις αντιποίνων από τη Λωρίδα της Γάζας, έναν θύλακα που ελέγχεται από τους ισλαμιστές της Χαμάς, όπου έχει την έδρα της και ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Λίγο πριν από βομβαρδισμούς, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «προετοιμάζονται για οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να αναληφθεί σε όλα τα μέτωπα, στις βόρειες, κεντρικές και νότιες περιοχές του Ισραήλ».

«Στους εχθρούς μας, και ιδιαίτερα στους ηγέτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, θα ήθελα να επισημάνω: ο χρόνος σας τελειώνει. Η απειλή (σ.σ. για το νότιο Ισραήλ) θα εξαλειφθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την Τρίτη το κλείσιμο των συνοριακών σημείων, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες της Γάζας, κατόχους αδειών εργασίας στο Ισραήλ, να μείνουν στα σπίτια τους. Το κλείσιμο των συνοριακών σημείων διακοπή επιβράδυνε την παράδοση καυσίμου ντίζελ, που συνήθως μεταφερόταν με φορτηγά από την Αίγυπτο ή το Ισραήλ και είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας.

Αυτό το μοναδικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής κινδυνεύει να κλείσει λόγω έλλειψης καυσίμων, προειδοποίησε ο διευθυντής του χθες, Πέμπτη.

Περίπου 50 άνθρωποι που κανονικά φεύγουν από τον θύλακα καθημερινά για να λάβουν θεραπεία έχουν επίσης επηρεαστεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

