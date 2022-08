Κόσμος

Τουρκοκύπρια δικάζεται επειδή ειρωνεύτηκε τον Τατάρ

Τι είπε μέσα από τα social media η Τουρκοκύπρια και ήρθε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Σε δίκη παραπέμφθηκε η Τουρκοκύπρια Γιουντούμ Μισιόν με την αιτιολογία ότι πρόσβαλε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με ανάρτηση στα ΜΚΔ, με την οποία σχολίασε φωτογραφία του Ερσίν Τατάρ να γελά ενώ επέβαινε στο ελικόπτερο για να περιοδεύσει τις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές, τον περασμένο Ιούνιο, στην Καντάρα. Συνοδευόταν από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Φουάτ Οκτάι και τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Αβρούπα που αναφέρεται στο θέμα σήμερα γράφει ότι στην ανάρτησή της στις 23 Ιουνίου 2022, η Μισιόν ανέφερε τα εξής: «Μασκαράδες!!! Ήρθε ο μεγάλος του αδελφός!!! Είναι πολύ ευτυχισμένος. Τι θα γίνει και αν καεί η χώρα!!!».

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του «αστυνομικού» Αϊκούτ Οζκάν στο «δικαστήριο» χθες, ο κ. Τατάρ υπέβαλε παράπονο κατά της κατηγορούμενης στις 24 Ιουνίου υποστηρίζοντας ότι με την ανάρτηση υβρίζεται η «προεδρία της τδβκ». Στις 27 Ιουνίου η κατηγορούμενη κλήθηκε στην «αστυνομία» της κατεχόμενης Λευκωσίας και δήλωσε προφορικώς ότι δεν περιείχε ύβρεις η εν λόγω ανάρτησή της. Η ανάρτηση εστάλη σε καθηγητές γλωσσολογίας και λογοτεχνίας στο «πανεπιστήμιο» εγγύς Ανατολή και «διεθνές πανεπιστήμιο», οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η ανάρτηση στοχοποιεί τον Ερσίν Τατάρ, προσβάλλει, παρενοχλεί και προκαλεί.

Η «δικαστής» αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την δίκη η Μισιόν με έναν εγγυητή και 30 χιλιάδες τουρκικές λίρες εγγύηση.

Σε χθεσινή της ανάρτηση στα ΜΚΔ, η Μισιόν έγραψε: «Μετά από παράπονο το προέδρου Τατάρ, σήμερα μου έχουν επιβάλει εγγύηση. Να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσετε να μας ξεριζώσετε από αυτά τα χώματα. Όποια και αν είναι η τακτική σας, είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν θα πάψω ποτέ να σας χτυπώ κατάμουτρα τα λάθη σας, να σας επικρίνω και να αγωνίζομαι […]»

Πηγή: sigmalive.com

