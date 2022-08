Κόσμος

Βρετανία: Σβήνουν οι ελπίδες για τον μικρό Αρτσι

Οριστικό "όχι" από το δικαστήριο στη μεταφορά του παιδιού σε κέντρο περίθαλψης. Αντίστροφη μέτρηση για να αποσυνδέσουν τη μηχανική υποστήριξη.

Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας το αίτημα των γονιών του 12χρονου Άρτσι Μπάτερσμπι να απομακρύνουν τον εγκεφαλικά νεκρό γιο τους από το νοσοκομείο και να τον μεταφέρουν σε ξενώνα προκειμένου να έχει «αξιοπρεπή» θάνατο.

Οι γονείς του Άρτσι είχαν ζητήσει να μεταφερθεί το αγόρι σε κέντρο περίθαλψης όπου θα είχε ένα «αξιοπρεπές τέλος», όπως επιθυμούσε η οικογένεια.

Προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις είχαν δώσει το δικαίωμα στους γιατρούς του 12χρονού που είναι εγκεφαλικά νεκρός, να αποσυνδέσουν τα μηχανήματα. Οι γονείς προσέφυγαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την αναστολή της απόφασης αλλά δήλωσε αναρμόδιο.

Τελευταία κίνηση, η προσφυγή των γονέων στη βρετανική Δικαιοσύνη για την μεταφορά του παιδιού εκτός νοσοκομείου. Ωστόσο το δικαστήριο έκανε δεκτά τα επιχειρήματα των γιατρών ότι οι κίνδυνοι της διακομιδής ήταν «μεγάλοι και απρόβλεπτοι».

Η μητέρα του Άρτσι, Χόλι Ντανς, είχε δηλώσει πως «ένας αξιοπρεπής θάνατος σε κέντρο περίθαλψης» ήταν το μόνο για το οποίο μπορούσε να αγωνιστεί.

Ο Άρτσι παραμένει σε κώμα από τις 7 Απριλίου, πιθανόν γιατί είχε λάβει μέρος σε διαδικτυακή πρόκληση. Οι γιατροί θεωρούν ότι δεν έχει καμία ελπίδα ανάρρωσης.

