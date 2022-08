Πολιτική

Άρειος Πάγος - παρακολουθήσεις: Προκαταρκτική έρευνα από τον Ντογιάκο

Ανώτατες εισαγγελικές πηγές τόνιζαν ότι η έρευνα θα γίνει από τον ίδιο τον Ντογιάκο, καθώς άπτεται θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

Προκαταρκτική έρευνα, η οποία θα διενεργηθεί προσωπικά από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, ξεκινά, μετά από δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι έχουν διαρρεύσει σε πρόσωπα εκτός ΕΥΠ στοιχεία από την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, η έρευνα θα διενεργηθεί από τον ίδιο τον Εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου, καθώς άπτεται θεμάτων εθνικής ασφαλείας, όπως τόνιζαν ανώτατες εισαγγελικές πηγές.

Η ποινική έρευνα δεν αφορά την ουσία των καταγγελιών για παρακολούθηση του προέδρου του ΚΙΝΑΛ- ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά τη διαρροή των στοιχείων, που περιέχονται σε άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα που αφορούν, όπως επισημαίνεται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, «τη διαδικασία άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών επί θεμάτων, που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της χώρας».

