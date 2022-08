Αθλητικά

UEFA: τιμωρία στη Φενέρ για τα συνθήματα υπέρ του Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπαδοί της Φενέρ φώναζαν το όνομα του Πούτιν στο ματς με τη Ντινάμο Κιέβου.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με μερικό κλείσιμο των κερκίδων του γηπέδου της για έναν αγώνα (με διετή αναστολή), διότι οι οπαδοί της φώναζαν το όνομα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη ρεβάνς εναντίον της Ντινάμο Κιέβου στις 27 Ιουλίου.

Οι ιαχές «Βλαντιμίρ Πούτιν» από μερίδα οπαδών της Φενερμπαχτσέ καταγράφηκαν, όταν ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ουκρανούς στο 57ο λεπτό στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League, όπου που η Ντινάμο νίκησε με 2-1 στην παράταση και προκρίθηκε.

Ακολούθησε μία πολύ έντονη διαδικτυακή «κατακραυγή» προς τους οπαδούς της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, από φιλάθλους απ' όλη την Ευρώπη που καλούσαν την UEFA να λάβει μέτρα κατά του τουρκικού συλλόγου.

Το πειθαρχικό σώμα της UEFA επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στη Φενερμπαχτσέ και διέταξε το μερικό κλείσιμο του σταδίου «Σουκρού Σαρατσόγλου» -κατά τουλάχιστον 5.000 θέσεις- συμπεριλαμβάνοντας στο κατηγορητήριό της και τη ρίψη αντικειμένων.

Η Φενέρμπαχτσε είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι φωνές διήρκεσαν 20 δευτερόλεπτα και είχαν προκληθεί από τους «υπερβολικούς» πανηγυρισμούς ορισμένων παικτών της ομάδας του Κιέβου μετά το γκολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: Πέθανε ο 12χρονος Άρτσι

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Ομολόγησε την δολοφονία της 17χρονης ο σύντροφός της

Αντικαπνιστικός νόμος: Έλεγχοι και πρόστιμα σε επιχειρήσεις