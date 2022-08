Αθλητικά

Ομόνοια – ΑΕΚ: Καλή εμφάνιση και νίκη για τον “Δικέφαλο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «Ένωση» ήταν αρκούντως πειστική και σημείωσε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα φιλικά.

Η ΑΕΚ είχε πολύ πειστική εικόνα και στο νέο τεστ που έδωσε αυτή τη φορά με την Ομόνοια στο νέο «ΓΣΠ», επικρατώντας με 2-0 και κάνοντας το «4 στα 4» στα καλοκαιρινά φιλικά της. Αρχίζει να «δένει» το 3-5-2 που σταθεροποιεί στο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» ο Ματίας Αλμέιδα, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σε ρόλο δεξιού φουλ μπακ-χαφ και τον Τσούμπερ δίπλα στον Σέρχιο Αραούχο. Ο Πινέδα με εξαιρετικό σουτ άνοιξε το σκορ για την Ένωση και ο Μάνταλος με ωραία κίνηση και αριστερό πλασέ στο δεύτερο μέρος «σφράγισε» τη φιλική νίκη της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να επιβάλει από την αρχή το παιχνίδι της και στο 4’ είχε την πρώτη τελική της προς την εστία του Φαμπιάνο με ένα σουτ του Τσούμπερ που πέρασε άουτ.

Στο 11’ ο διεθνής Ελβετός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ είχε εξαιρετική εκτέλεση φάουλ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της Ομόνοιας, με την μπάλα να περνάει στη συνέχεια άουτ.

Οι παίκτες του Αλμέιδα συνέχισαν να πιέζουν τους γηπεδούχους και στο 21’ πήραν το προβάδισμα. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε την μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε τον Μπασιρού και με υπέροχο δεξί σουτ, έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Φαμπιάνο κάνοντας το 1-0 για την ΑΕΚ.

Στο 40’ από ωραία κίνηση και γύρισμα του Μάνταλου, ο Αραούχο έκανε «τσαφ» και δεν μπόρεσε να πλασάρει προς την εστία χάνοντας μοναδική ευκαιρία. Ένα λεπτό μετά ο Στάνκοβιτς έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις σε κεφαλιά του Κακουλή και του Μπρούνο, αποκρούοντας σε κόρνερ.

Η Ομόνοια άρχισε να ανεβάζει «στροφές» και στο 43’ από το γύρισμα του Μπάρκερ, ο Μπρούνο πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια αν και η μπάλα ήρθε «στρωμένη» στα πόδια του.

Στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ συνέχισε να «χτυπάει» πολύ καλά στην κόντρα την άμυνα της Ομόνοιας και στο 55’ έφτασε μία... ανάσα από το 2-0, όταν από ωραία πάσα του Τσούμπερ, ο Αραούχο «πάτησε» την μπάλα στον Πινέδα που μπήκε στην περιοχή, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Φαμπιάνο.

Στο 65’ η ΑΕΚ έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Μάνταλο, ο οποίος έκανε μία πολύ ωραία ατομική ενέργεια, εκμεταλλεύτηκε την κίνηση του Πινέδα που «τράβηξε» μαζί του τους στόπερ και με αριστερό σουτ έκανε το 2-0.

Διαιτητής: Μενέλαος Αντωνίου (Κύπρος)

Κίτρινες: / Σιμάνσκι, Μάνταλος, Χατζισαφί

ΟΜΟΝΟΙΑ (Νιλ Λένον): Φαμπιάνο, Μάθιους (70’ Ψάλτης), Λανγκ, Μίλετιτς (68’ Γιούστε), Λέζιακς (83’ Παναγιώτου), Μιξ (68’ Χαραλάμπους), Μπασιρού, Μπάρκερ (54’ Λοΐζου), Παπουλής (62’ Μάταβς), Μπρούνο Φελίπε, Κακουλλής (62’ Σάββα).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Μήτογλου (67’ Ρότα), Χατζισαφί (80’ Κοσίδης), Τζαβέλλας (67’ Μοχαμάντι), Γκατσίνοβιτς (76’ Γιούσης), Σιμάνσκι (76’ Κορνέζος), Γιόνσον (76’ Μιτάι), Πινέδα (67’ Μουστακόπουλος), Μάνταλος 67’ Φράνσον), Τσούμπερ (67’ Άμραμπατ), Αραούχο (67’ Λιβάι Γκαρσία).

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum

Θάσος: Οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 120 μέτρων (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Δεκάδες φάροι σε όλη την Ελλάδα, ανοιχτοί για το κοινό